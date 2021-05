Nordea AM célèbre le 5ème anniversaire du Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Nordea AM célèbre le 5ème anniversaire du Nordea 1 - Global Stars Equity Fund









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nordea Asset Management (NAM) a le plaisir de célébrer le 5ème anniversaire du fonds Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (ISIN LU0985320562 (BP-USD) / LU0985319804 (BI-USD).

Il y a cinq ans, Nordea Asset Management (NAM) a lancé le fonds Nordea 1 - Global Stars Equity Fund, ajoutant ainsi un nouveau membre à la gamme ESG STARS. Ce dernier vise à surpasser l'indice de référence tout en adhérant à trois piliers ESG fondamentaux : une intégration ESG avérée, des investissements dans des sociétés qui répondent aux normes ESG de NAM, et une priorité absolue sur l'engagement.

Avec plus de 2,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, le fonds Nordea 1 - Global Stars Equity Fund affiche d'excellents résultats par rapport à son indice de référence et à son groupe de pairs dans une période de plus en plus turbulente pour les marchés boursiers du monde entier. Le fonds a obtenu de nombreux labels ESG européens indépendants, preuve de la qualité de son approche.

Johan Swahn, gestionnaire de portefeuille senior, attribue ce succès à l'approche d'investissement unique du fonds, fondée sur la conviction que les entreprises qui intègrent les critères ESG dans leurs décisions stratégiques seront les gagnants de demain.

"Nous incluons la durabilité comme un élément essentiel dans notre analyse et notre évaluation des actions ESG. Le fait de travailler en tandem avec nos analystes ESG nous permet de mieux comprendre le véritable potentiel d'une entreprise lorsqu'elle intègre des considérations ESG" commente Johan Swahn, gestionnaire de portefeuille senior du Nordea 1 - Global Stars Equity Fund.