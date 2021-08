Nordea AM a été sélectionné pour le prix PRI 2021 pour son engagement dans la mine de charbon Vung Ang 2

Nordea AM a été sélectionné pour le prix PRI 2021 pour son engagement dans la mine de charbon Vung Ang 2









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'engagement collaboratif contre la construction de la centrale à charbon Vung Ang 2 au Vietnam, initié et dirigé par Nordea Asset Management (NAM), a été présélectionné pour le Prix PRI 2021 de l'Initiative d'intendance de l'année.

Le 22 octobre 2020, NAM a dirigé un consortium de 25 investisseurs représentant 4,8 billions d'euros d'Actifs sous Gestion en envoyant une lettre aux propriétaires, financiers et constructeurs de Vung Ang 2, une nouvelle centrale à charbon au Vietnam. La lettre exhortait les entreprises à se retirer du projet et à mettre fin à toute forme d'implication dans de nouveaux projets de charbon dans le monde, citant les risques financiers et de réputation liés au climat.

En outre, la lettre soulignait le rôle important que jouent les entreprises cotées dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que le risque qu'elles transmettent aux investisseurs lorsqu'elles ne parviennent pas à lutter l'exposition au risque climatique.

En plus de la lettre signée, NAM et ses collaborateurs ont suivi des dialogues directs et individuels avec des entreprises associées à Vung Ang 2.

"La pression des actionnaires comme la nôtre a joué un rôle clé dans l'engagement de Samsung C&T à se retirer de tous les futurs projets charbonniers et à quitter l'industrie charbonnière" commente l'établissement. KEPCO, Mitsubishi Corporation et Sumitomo Mitsui Financial Group ont également annoncé leur intention de mettre fin à de futurs projets de charbon.

En outre, Mitsubishi Corporation a annoncé qu'elle se retirait du projet jumeau de Vung Ang 2, Vinh Tan 3. L'engagement a également été cité par des membres pro-climat du parlement coréen lors d'un débat sur le climat qui a finalement conduit à la décision du gouvernement coréen d'annoncer un objectif de zéro net pour les émissions.

NAM est déterminé à continuer d'exhorter les entreprises impliquées dans Vung Ang 2 à se retirer du projet de construction et à s'engager à mettre fin à leur implication dans de nouveaux projets de charbon, conformément à la recommandation du Secrétaire général des Nations Unies. "Vung Ang 2 est en passe de devenir rapidement la pièce maîtresse dans l'affaire contre les entreprises prenant un risque de transition sur les centrales au charbon, sans parler du conflit évident avec les engagements de ces mêmes entreprises à s'aligner sur l'accord de Paris", a déclaré Eric Pedersen, directeur de Investissements Responsables chez Nordea Asset Management.