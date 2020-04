Nomura achève l'acquisition de Greentech Capital Advisors, rebaptisé Nomura Greentech

Nomura achève l'acquisition de Greentech Capital Advisors, rebaptisé Nomura Greentech









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nomura Holding America Inc a annoncé aujourd'hui l'achèvement de l'acquisition de Greentech Capital, LLC ("Greentech"), une importante banque d'investissement ayant pour but de soutenir ses clients dans le domaine des technologies et des infrastructures durables.

L'entreprise a été rebaptisée "Nomura Greentech" et a intégré la franchise Global Investment Banking de Nomura.

Nomura Greentech maintiendra sa présence mondiale, grâce à des personnels basés à New York, San Francisco, Chicago, Zurich et Paris.

"Cette transaction renforce l'engagement de Nomura à fournir une valeur unique à ses clients internationaux, en faisant progresser la croissance des technologies et des infrastructures durables, et en contribuant au développement durable de la société grâce à son expertise sur les marchés des capitaux" explique le groupe.