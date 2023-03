Noema Pharma, fondée par Sofinnova Partners, lève 103 MCHF (104 ME)

(Boursier.com) — Sofinnova Partners ("Sofinnova"), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui que Noema Pharma ("Noema") a levé 103 millions CHF (environ 104 millions d'euros) lors d'un tour de financement de Série B sursouscrit. Sofinnova a cofondé et financé l'amorçage de Noema en 2019, avec Dr George Garibaldi et Luigi Costa. La société a été créée pour développer des candidats-médicaments en stade clinique licenciés par Roche.

Noema est une entreprise de biotech en stade clinique spécialisée dans les troubles du système nerveux central (SNC). Les investisseurs historiques Sofinnova Partners, Polaris Partners, Gilde Healthcare et Invus sont rejoints par les nouveaux investisseurs Forbion et Jeito Capital, ainsi que UPMC Entreprises et un investisseur dont le nom n'a pas été divulgué.

Le financement de série B servira à développer les molécules de Noema en stade clinique, notamment son principal candidat-médicament, le basimglurant (NOE-101), un inhibiteur mGluR5 actuellement en Phase 2b sur deux indications, les convulsions dans la sclérose tubéreuse complexe (STC) et la névralgie aigüe du trijumeau. Noema développe également le gemlopodect (NOE-105), un inhibiteur PDE10A actuellement en Phase 2b dans le traitement du Syndrome Gilles de la Tourette et des troubles de la fluidité de la parole apparus pendant l'enfance (bégaiement) ; et NOE-115, un inhibiteur de recapture, prêt pour une Phase 2, pour le traitement de la dépression atypique et des troubles d'hyperphagie boulimique.

Antoine Papiernik, Président et Managing Partner de Sofinnova Partners, a déclaré : "En tant que co-fondateurs et investisseurs du démarrage, nous sommes incroyablement fiers du chemin que Noema a parcouru. Nous sommes convaincus depuis le premier jour que Noema a le potentiel de radicalement transformer la vie des patients souffrants de troubles du système nerveux central, ce que confirme le succès de ce nouveau tour de financement. Noema illustre parfaitement la stratégie qui a fait la réussite de Sofinnova : accompagner depuis le démarrage des entreprises créées sur la base de travaux scientifiques parmi les plus avancés au monde autour de talents capables d'apporter aux patients des solutions radicalement nouvelles".