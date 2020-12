NN IP présente ses perspectives 2021 pour le marché des obligations vertes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NN Investment Partners (NN IP) a présenté ses perspectives 2021 pour le marché des obligations vertes : Portées notamment par les nouvelles réglementations européennes et les politiques de transition climatique, NN IP estime que le marché mondial des obligations vertes devrait croître de 300 milliards d'euros en 2021 pour atteindre les 1.000 milliards d'euros.

En 2019, les émissions totales d'obligations vertes s'étaient élevées à 200 milliards d'euros et un montant similaire devrait être atteint en 2020. En 2021, NN IP s'attend donc à une croissance des émissions de 50%, ce qui porterait le marché mondial des obligations vertes à 1.000 milliards d'euros...

Jovita Razauskaite, gestionnaire de portefeuille obligations vertes chez NN IP, commente : "Les nouvelles réglementations annoncent ce qui pourrait s'avérer comme une décennie décisive pour l'atténuation du changement climatique, l'Europe montrant la voie avec son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. L'intégration ESG et la finance verte deviennent véritablement des pratiques courantes. La pandémie a également donné un coup de pouce, étant donné que de nombreux pays ont clairement des besoins de financement accrus et que le marché des obligations vertes sera généralement considéré comme une opportunité majeure compte tenu des ambitions vertes plus grandes que jamais."