NN IP obtient la note générale maximale du PRI

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NN Investment Partners (NN IP) a reçu les résultats de l'évaluation 2019 des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies (PRI NU). NN IP a obtenu la note maximale (A+) des PRI pour l'excellence de sa stratégie et de sa gouvernance en matière d'investissement responsable et d'intégration environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

"Ces notes reflètent l'efficacité de l'approche de NN IP en matière d'investissement responsable (IR)" commente l'établissement. "NN IP a également obtenu la note maximale A+ et des points sur toutes les catégories liées aux actions et pour la sélection et le suivi externe de NN IP (Altis). NN IP a également amélioré ses scores dans les catégories fixed income, atteignant la note A sur les trois sous catégories".