NN IP fixe un premier champ d'application relatif aux actifs à gérer en vue d'atteindre l'objectif 'Net Zero' en 2050

(Boursier.com) — NN Investment Partners (NN IP) est membre de l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) et s'engage à contribuer à la réalisation de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, conformément aux efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5oC.

Dans le cadre de cet engagement et de la COP26, NN IP annonce que 37% (110 Milliards d'euros) de ses actifs seront gérés d'ici la fin de l'année dans l'optique d'atteindre l'objectif "net zéro" d'ici 2050 ou plus tôt. Les actifs concernés incluent des portefeuilles actions, ainsi que des fonds d'obligations d'entreprise et souveraines.

NN IP s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 pour les portefeuilles d'obligations d'entreprise et souveraines concernés. Dans le cadre de ses portefeuilles d'obligations d'entreprise, NN IP s'est fixé un objectif de réduction de 25% des émissions de CO2 de son portefeuille d'ici 2025 et de 45% d'ici 2030.

Dans un avenir proche, nous souhaitons élargir le périmètre des actifs concernés en développant de nouveaux produits permettant aux investisseurs d'investir dans des produits alignés sur l'Accord de Paris et ainsi soutenir nos clients dans leurs ambitions climatiques.

Adrie Heinsbroek, Chief Sustainability Officer de NN Investment Partners, commente : "Nous sommes convaincus d'avoir un rôle clé à jouer dans le financement de la transition vers une économie zéro carbone en termes d'émissions, en nous concentrant sur l'investissement d'impact et la réduction concrète des émissions. Il n'existe pas de solution unique pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés par l'Accord de Paris. Nous mettons les capitaux au service de l'accélération de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et nous collaborons avec les entreprises et les émetteurs souverains pour les sensibiliser à l'importance de prendre en considération les risques liés au climat, tout en les incitant à prendre des mesures pour passer à une économie à faibles émissions de carbone. C'est ainsi que nous pourrons créer un véritable changement."

NN IP vise à atteindre ces objectifs de référence par une approche 'bottom-up' de l'alignement des entreprises sur l'Accord de Paris, dans laquelle nous nous concentrons sur l'impact réel. Les portefeuilles d'entreprises concernés évolueront vers la réalisation de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 en décarbonisant les portefeuilles et en augmentant les investissements dans les solutions climatiques. L'engagement actif inhérente à notre actionnariat joue un rôle intégral dans le cadre de cette stratégie.

Pour les portefeuilles souverains, une stratégie a été mise au point suivant l'approche définie dans le cadre du IIGCC PAII Net Zero Investments Framework. Cette stratégie consiste à évaluer les obligations souveraines en fonction d'une méthodologie de notation climatique composée d'une série d'indicateurs climatiques mesurant les performances actuelles et futures. Pour les nouveaux investissements ou les réinvestissements, la préférence est donnée aux émetteurs les plus performants sur le plan climatique et/ou aux obligations vertes éligibles. NN IP cherchera également à intensifier ses activités d'engagement auprès des acteurs souverains.