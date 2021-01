Nickel se lance en Espagne et poursuit son expansion européenne avec un déploiement au Portugal et en Belgique en 2022

Nickel se lance en Espagne et poursuit son expansion européenne avec un déploiement au Portugal et en Belgique en 2022

(Boursier.com) — Premie ?re ne?obanque en France et troisie?me re?seau de distribution de comptes courants avec 1,9 millions de clients a? date, NiCKEL continue d'exporter le mode?le innovant qui a fait son succe?s. Ope?rationnel sur le marche? espagnol, ou? les premiers comptes clients s'ouvrent depuis de?cembre 2020, NiCKEL a pour objectif d'acce?le?rer sa croissance sur la pe?ninsule ibe?rique et plus largement en Europe avec un lancement commercial pre?vu au Portugal et en Belgique de?s le de?but de l'anne?e 2022.

Conforme?ment a? ses ambitions de croissance pour les quatre prochaines anne?es, NiCKEL a officiellement ouvert sa filiale NiCKEL Espagne en de?cembre 2020. Pour soutenir son entre?e sur le marche?, NiCKEL a noue? un partenariat unique des re?seaux de distribution de la loterie nationale et des buralistes qui regroupe 20.000 points de vente dans tout le pays.

Pour servir ses premiers clients espagnols, NiCKEL annonce aujourd'hui son lancement ope?rationnel avec de?ja? 72 points de ventes et le souhait d'en avoir plus de 1.000 d'ici la fin de l'anne?e. L'e?quipe locale qui rassemble 30 collaborateurs a? Madrid, sous la responsabilite? de Javier Ramirez Zarzosa, CEO Espagne, a pour objectif de conque?rir 700.000 clients et 3.000 points de vente d'ici fin 2024 en Espagne.

Thomas Courtois, CEO de Nickel de NiCKEL, commente : "La re?silience du mode?le NiCKEL nous a permis de poursuivre notre plan de croissance en 2020 malgre? un contexte e?conomique tre?s incertain. Notre bureau madrile?ne est de?sormais pleinement ope?rationnel et notre pre?sence en Espagne s'appuie sur un fort maillage local pour y ancrer durablement notre offre bancaire de proximite?. A? terme, nous visons un million d'ouvertures de comptes dans le pays."