(Boursier.com) — Première néobanque en France et troisième réseau de distribution de comptes courants avec plus d'1,9 million de comptes ouverts, NiCKEL annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle carte qui vient enrichir son offre existante en apportant un degré de personnalisation élevé.

Cette nouvelle carte, nommée "My Nickel", viendra compléter la gamme NiCKEL avec une proposition de valeur intermédiaire entre la carte standard, prouesse technique d'instantanéité car disponible en seulement 5 minutes, et la carte premium "NiCKEL Chrome" : pour 10 euros supplémentaires, payables une seule fois par commande, les clients de My NiCKEL peuvent bénéficier d'une offre entièrement personnalisée, qui leur permet de faire figurer leur nom et d'ajouter une personnalisation de couleur ou de territoire à leur moyen de paiement.

La nouvelle carte "My Nickel" pourra être personnalisée avec le nom du titulaire, une couleur parmi 5 choix proposés (bordeaux, lavande, gris marin, gris perle, blanc) ou un visuel représentant un territoire français. Les territoires concernés par cette évolution comprennent la Bretagne, la Corse, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. NiCKEL montre ainsi son attachement particulier aux territoires et à tous ceux qui les font vivre.

NiCKEL : un modèle bancaire inclusif

La carte "My Nickel" est également dotée d'une encoche tactile permettant aux malvoyants et non-voyants de manier leur carte bancaire plus facilement. Cela illustre l'engagement de NiCKEL à faciliter l'accès à la banque pour tous, et notamment pour les populations handicapées.

NiCKEL ouvre régulièrement des points de vente partout en France afin d'étendre son maillage territorial, avec 100 nouveaux points de vente en moyenne par mois. En milieux urbains comme ruraux, en Hexagone comme dans les départements d'Outre-mer, Nickel compte aujourd'hui plus de 6.000 points de vente ce qui en fait le troisième réseau de distribution de comptes courants en France.

Marie Degrand-Guillaud, Directrice Déléguée de NiCKEL, commente : "Le lancement de la carte My Nickel s'inscrit dans notre volonté de proposer un service bancaire simple et inclusif à tous : nous restons ainsi fidèles à nos valeurs de proximité et de transparence. Cette carte intermédiaire a été imaginée en réponse à une réelle attente de certains de nos clients : le désir de personnalisation."