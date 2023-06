NextStage AM se mobilise pour la formation des professeurs des écoles en investissant dans ForProf

(Boursier.com) — NextStage AM rejoint deux actionnaires historiques, BNP Paribas Développement et Sofilaro, au capital de ForProf, leader français dans la préparation au Concours de Recrutement de Professeurs des Ecoles (CRPE). L'opération permet aux entrepreneurs de se renforcer au capital dans la continuité de la première levée de fonds réalisée en 2018. Avec cet investissement de 3,5 ME au sein du programme d'investissement Capital Entrepreneur, NextStage AM affirme sa volonté d'accompagner l'enjeu majeur de la formation au service de la qualité de l'enseignement public et privé du premier degré, indispensable à la réussite des élèves.

La Cour des comptes, dans un récent rapport, souligne les difficultés croissantes de recrutement des professeurs des écoles : plus d'un millier de candidats auraient manqué par rapport au nombre de postes à pourvoir dans le cadre des concours enseignants externes sur la période 2017 - 2021. Cet écart tend à devenir structurel et conduit au recrutement de professeurs non titulaires, ce qui pourrait à terme dégrader la qualité de l'enseignement et renforcer les inégalités entre les élèves.

Créé en 1996 par Patrick Foglia puis repris à la suite de son décès en 2016 par trois cadres-clés, Brigitte Buisson, Aurélie Lempérière et Patrick Petit, ForProf s'est imposé comme l'acteur de référence national privé de la formation des enseignants du 1er degré et notamment de la préparation au concours de recrutement et au métier de professeurs des écoles.

ForProf a développé un modèle d'accompagnement des stagiaires en omnicanal : l'institut de formation propose à la fois des cours en présentiel (via un réseau de 84 centres) et en distanciel grâce à la mise en place d'outils digitaux innovants (vidéoconférences, plateformes e-learning...). Ce format hybride garantit un niveau d'excellence et un accompagnement rigoureux et complet, représentant un axe de différenciation de qualité par rapport à ses concurrents. Il permet aussi de toucher des candidats aux besoins divers, qu'ils soient étudiants ou en reconversion professionnelle. Les cours sont assurés par plus de 300 professeurs expérimentés issus de l'Education Nationale. Reconnue pour la qualité de ses prestations, ForProf a obtenu la certification Qualiopi en 2019 puis en 2022.

En parallèle de la préparation au CRPE, le groupe a aussi développé deux offres complémentaires :

-LaFabrique Du Prof : une offre de formation continue lancée en 2011 pour accompagner les instituteurs du secteur public et privé durant leurs premières années d'enseignement. Cette offre intègre du coaching pédagogique, des stages pour prendre en main et gérer leur première classe, ainsi que des ressources clef en main pour organiser les cours et répondre à leurs problématiques du quotidien. Pour faciliter l'évolution des enseignants au sein de l'Education Nationale, l'institut propose également des préparations au concours IEN, CAFIPEMF, entretiens professionnels et bilans de compétence ;

-ForProf School : lancée en 2022, ForProf School est une offre de soutien scolaire pour les enfants des salariés d'entreprises (de la primaire au lycée) et assurée par des professeurs des écoles formés à la pédagogie.

Renforcer les moyens humains

L'investissement de NextStage AM au capital de ForProf va permettre de renforcer les moyens humains et matériels pour la commercialisation de ces deux offres qui représentent des axes importants de diversification parallèlement au renforcement de l'offre existante vers la formation auprès des enseignants du privé. ForProf continuera de développer son offre de formation continue des enseignants dans les pays de la francophonie, plus particulièrement en Afrique par le biais de la Fabrique du Prof. Enfin, ForProf souhaite également révolutionner le secteur de l'enseignement en créant une agence de recrutement spécialisée qui mettrait à disposition des professeurs remplaçants, formés, évalués et assistés au quotidien dans la prise en main de la classe. A terme, la société ambitionne de devenir l'acteur privé de référence du secteur de l'éducation et de la formation des enseignants du public et du privé.

"La performance de notre système éducatif doit beaucoup à la qualité des enseignants. Dès lors, il est essentiel de réinvestir le champ de la formation pour attirer de nouvelles recrues et les conserver. Nous avons été séduits par ForProf, actuellement le seul spécialiste de la formation CRPE, tant par son projet que par la vision et l'engagement de ses deux dirigeantes. Leur proximité avec les enseignants formateurs et un savoir-faire de plus de 25 ans se traduisent par un très haut niveau de qualité des formations délivrées. Notre participation dans ForProf répond aussi pleinement à notre stratégie ESG, qu'il s'agisse de la mixité du management, de la mission sociétale de l'entreprise et des valeurs portées par ses équipes, qui allient égalité des chances et exigence", déclare Nicolas de Saint Etienne, Associé Gérant, responsable de l'activité non coté de NextStage AM.

"NextStage AM a immédiatement appréhendé notre raison d'être et les problématiques liées à la formation des enseignants. Nous remercions également nos investisseurs historiques BNP Paribas Développement et Sofilaro pour leur confiance renouvelée. Cette opération va nous permettre de poursuivre notre investissement dans le développement des compétences des professeurs titulaires ou contractuels pour améliorer la réussite des élèves. Outre la qualité continue de nos offres, nous souhaitons poursuivre notre implication auprès de l'Education Nationale pour accompagner les personnes en reconversion professionnelle ou étudiants dans le métier de l'enseignement en leur proposant des formations initiales et continues suivies d'un réel accompagnement pour en évaluer la mise en oeuvre et l'efficacité" complète Brigitte Buisson, Directrice générale de ForProf.

"Nous avons investi dans ForProf il y a 5 ans et sommes heureux de continuer à accompagner l'équipe de dirigeantes dans cette nouvelle étape pour contribuer à améliorer la formation des professeurs des écoles et la réussite des élèves. Nous sommes ravis d'accueillir NextStage AM dans cette aventure", concluent Luc Pascal et Rémy Juvenon, chez BNP Paribas Développement.