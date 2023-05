(Boursier.com) — NextStage AM poursuit le développement de son programme Capital Entrepreneur avec le recrutement de Charlotte Giraudeau en qualité de Directrice de Participations. Le programme Capital Entrepreneur a déjà structuré 3 fonds depuis 2019 avec un objectif global de levée supérieur à 150 ME.

Dans le cadre de ses fonctions, Charlotte Giraudeau rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en charge du programme Capital Entrepreneur. Celui-ci investit en fonds propres en minoritaire, dans des sociétés rentables générant entre 5 et 50 ME de chiffre d'affaires, en croissance, et auprès d'entrepreneurs portant un projet de développement ambitieux.

Le programme Capital Entrepreneur comprend les FPCI NextStage Capital Entrepreneur I & II ainsi que le FPCI Amundi Capital Entrepreneur (géré par NextStage AM) et a vocation d'offrir une solution d'investissement à destination des grands investisseurs privés, accessible à partir de 100 KE, et éligible au dispositif d'apport cession 150-0 B ter.

"Nous sommes fiers du recrutement de Charlotte Giraudeau qui contribue à consolider notre positionnement dans l'univers du non coté en small cap. Charlotte partage les valeurs et la vision de NextStage, investisseur actif aux côtés des entrepreneurs, au service de leurs projets de développement portant sur l'une des 3 disruptions privilégiées : le digital, la santé intelligente et l'innovation environnementale", a déclaré Nicolas de Saint Etienne, Associé-Gérant en charge des activités non cotées de NextStage AM.

Avec plus de quinze ans d'expérience en fusions-acquisitions, Charlotte Giraudeau a accompagné des entrepreneurs, fonds d'investissement et corporates au cours d'une quarantaine d'opérations, tous secteurs confondus, sur des valorisations allant de 5 à 500 ME.

Diplômée de Kedge Business School, Charlotte Giraudeau (39 ans) était Directrice Associée M&A chez Mansartis Finance depuis 2019. Précédemment, elle a passé 4 ans chez Crédit Agricole MidCap Advisors (ex-Sodica Corporate Finance) comme Directrice de Missions. Charlotte Giraudeau a démarré sa carrière en 2006 en tant qu'Analyste, Associate puis Vice President au sein d'Aforge Finance, devenu Degroof Petercam Corporate Finance.