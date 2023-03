(Boursier.com) — newcleo annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds pouvant atteindre un milliard d'euros pour financer la poursuite du développement de ses réacteurs nucléaires rapides refroidis au plomb (LFR) innovants et de ses usines de fabrication de combustible à partir de déchets nucléaires.

Cette levée de fonds permettra à newcleo de poursuivre sa croissance grâce à une feuille de route qui prévoit la conception et la construction d'un mini-réacteur LFR de 30 MWe qui sera déployé pour la première fois en France d'ici 2030. Elle permettra également l'établissement d'une première usine de production d'oxydes mixtes de plutonium et d'uranium (MOX) en France. Le MOX, un combustible nucléaire dont l'utilisation dans les réacteurs nucléaires rapides est déjà autorisée en France, se compose de plutonium et d'uranium appauvri (un sous-produit du processus d'enrichissement des réacteurs traditionnels, pour lequel il n'y a actuellement aucune utilisation mais des coûts d'élimination importants).