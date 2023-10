Neuflize Vie référence le fonds de Private Equity Altaroc comme unité de compte comme unité de compte

(Boursier.com) — À compter du 28 septembre 2023, Neuflize Vie offre la possibilité aux clients de ses partenaires d'investir dans le fonds de Private Equity Altaroc 2023 AVF FPCI au sein des contrats d'Assurance Vie. Avec un engagement minimum de 100.000 euros, les investisseurs peuvent désormais accéder au travers de cette unité de compte à une sélection de fonds internationaux dans leur contrat Neuflize Vie.

Pour une meilleure optimisation du taux de rendement, ces solutions d'investissement permettent notamment de gérer les appels de fonds de manière différée.

Pour Altaroc Global 2023, son troisième millésime, Altaroc a sélectionné des gérants ayant un historique de performances et reconnus par les plus grands investisseurs institutionnels : General Atlantic, CVC Capital Partners ou encore TA Associates. La société de gestion propose une diversification d'investissements à la fois géographique et sectorielle. Classé article 8, ce fonds Altaroc publiera des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.

"Nous sommes ravis de proposer aux clients de nos partenaires la possibilité d'investir dans des fonds spécialisés dans le non-coté. Cette solution innovante complète parfaitement notre offre de produits haut-de-gamme", selon Arnaud de Dumast, Directeur Général de Neuflize Vie.

"Nous sommes très heureux de pouvoir lancer, pour la première fois en France, la souscription de nos millésimes d'exception à travers l'assurance vie française. La solution mise en place par Neuflize Vie est remarquable d'efficacité et permettra aux clients de conjuguer performance du 1er quartile mondial avec liquidité en cas de décès et fiscalité optimisée", déclare Frédéric Stolar, Managing Partner d'Altaroc.