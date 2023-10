Neuflize OBC partenaire de la 10e édition du Festival International de Saint-Jean-de-Luz

(Boursier.com) — Engagée depuis plus de 50 ans aux côtés des entrepreneurs du cinéma, de l'audiovisuel, et plus largement des industries culturelles, la banque Neuflize OBC annonce son premier partenariat avec le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz qui se tient du 2 au 8 octobre 2023.

Ouvert sur le cinéma d'avenir, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz présente en compétition des premiers et deuxièmes longs ou courts métrages de fiction. Il favorise également les rencontres entre les professionnels, le public et les scolaires grâce à des master class ou des ateliers.

Dans un secteur qui connaît de profondes transformations, la banque Neuflize OBC, soutien des jeunes talents, est heureuse de remettre le Prix "Producteur.trice d'avenir" créé il y a 3 ans et qui récompense des courts métrages présentés en compétition lors de l'édition 2022. Cette année, le jury présidé par Agnès Jaoui a décerné le Prix à Yoann Scherb de la société Nolita, producteur du film Je joue Rodrigue.

Dans le même esprit, les équipes de Neuflize OBC partageront leur expérience du secteur et leurs expertises lors de tables-rondes et d'ateliers :

-Franchir le pas, du court au long - jeudi 5 octobre à 17h

-La Nouvelle Aquitaine, terre de cinéma ou comment produire en région - jeudi 5 octobre à 18h

"Véritable vivier de talents en devenir, nous sommes heureux de soutenir le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz. Aux côtés des entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel, nous les conseillons depuis de nombreuses années dans la transformation des industries culturelles et les nouveaux enjeux de ce secteur", déclare Anne Flamant, directrice du pôle Média & Digital de Neuflize OBC.

"Nous sommes heureux que la banque Neuflize OCB nous accompagne dans notre action pour soutenir et développer un cinéma d'avenir", souligne Patrick Fabre, directeur artistique du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz.