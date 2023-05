Neuberger Berman : lancement de la 4ème édition de ses "NB Votes"

(Boursier.com) — Neuberger Berman, société de gestion privée, indépendante et détenue par ses salariés, a annoncé le lancement de la 4ème édition de ses "NB Votes", son initiative annuelle dévoilant ses intentions de votes par procuration et ses motivations, en amont des assemblées d'actionnaires. Celles-ci sont déterminées sur la base de thèmes clés relevant de ses neuf principes clés de gouvernance et d'engagement.

Neuberger Berman considère que le vote fait partie intégrante du processus d'investissement. Son initiative "NB Votes" intervient dans le cadre d'assemblées générales clés avec un enjeu financier majeur qui sont susceptibles d'influencer les rendements des investissements à long terme. Les sujets abordés doivent inclure la qualité et la responsabilité du conseil d'administration, la planification de la succession, l'allocation du capital, la rémunération des dirigeants, la gestion des risques climatiques et celle du capital humain.

Les entreprises évoluent dans un environnement économique difficile et il est donc particulièrement important que les investisseurs votent tout en gardant à l'esprit le contexte dans lequel les équipes de direction et les conseils d'administration évoluent...