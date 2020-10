Neuberger Berman intègre les PRI Leaders 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce figurer dans le groupe PRI Leaders et avoir obtenu auprès des PRI le score A+ dans l'évaluation de ses efforts d'intégration ESG. Il s'agit de la première année où les gérants d'actifs sont devenus éligibles au titre de PRI Leader, qui ne comprenait auparavant que les détenteurs d'actifs.

La nouvelle désignation n'a été attribuée qu'à 20 des 2.400 gérants d'actifs signataires des PRI.

Selon les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies : "Le groupe des leaders comprend les signataires à la pointe de l'investissement responsable et met en évidence les tendances dans leur manière d'opérer. Les PRI utilisent les déclarations des signataires et les données d'évaluation pour identifier ceux qui font un excellent travail en matière d'investissement responsable, au sein de leurs organisations et en se concentrant sur un thème donné chaque année". Le thème de 2020 est l'établissement de reportings climat. Vous trouverez tous les détails sur les PRI Leaders, y compris la méthodologie, ici.