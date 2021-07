Neuberger Berman élargit son offre d'investissement thématique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, élargit son offre d'investissement thématique avec une stratégie actions dédiée aux innovations et applications disruptives en Asie. Le Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund investira dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l'univers thématique en expansion des technologies 5G. Le fonds participera également aux introductions en bourse le cas échéant.

Cette stratégie actions thématiques se concentrera sur les entreprises de toute taille de capitalisation dont la pénétration du marché est inférieure à 20% et où la majorité de la dynamique de croissance provient d'Asie. L'équipe d'investissement cherchera à identifier des entreprises avec un track-record solide et avec des liens stratégiques au sein d'écosystèmes asiatiques innovants et reconnus, en particulier sur l'infrastructure de réseau 5G, les objets connectés (IoT), les tendances en matière de mode de vie connecté et sur les innovations industrielles.

Cette stratégie comprendra entre 30 et 60 titres et suivra une approche rigoureuse de sélection basée sur une recherche fondamentale approfondie ainsi qu'une cohérence thématique. Le fonds intégrera également les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de construction de portefeuille.

Le fonds sera cogéré par YT Boon, basé à Hong-Kong et ancien concepteur de puces électroniques, ainsi que par Hari Ramanan, qui est quant à lui basé à New York. Les deux gérants, qui sont aussi en charge du fonds Neuberger Berman 5G Connectivity, suivront une approche bottom-up axée sur la recherche. Ils seront soutenus par une équipe expérimentée ayant une connaissance locale des écosystèmes asiatiques en lien avec l'innovation, notamment avec des analystes de recherche basés en Chine, à Hong Kong, à Taiwan et au Japon.

YT Boon commente : " L'Asie est en train de devenir la nouvelle Silicon Valley. Véritable fer de lance de l'innovation et de l'adoption des technologies, cette région à croissance rapide n'est plus seulement une base de fabrication à bas coût. D'ici 2025, l'Asie dominera 70% des connexions 5G dans le monde. Afin de tirer partie de cet énorme potentiel, nous allons allouer dynamiquement à différents domaines d'innovation où nous espérons dénicher les pépites cachées de l'innovation asiatique, qui disposent de très bonnes perspectives de croissance à long terme."

Hari Ramanan ajoute : "Stimulée par l'adoption technologique aussi bien par les jeunes générations que par les plus âgées, l'Asie a devancé l'Occident pour devenir un centre d'innovation. La région domine dans la fabrication de semi-conducteurs de pointe, les soins de santé à distance et les services d'éducation en ligne, et a préparé le terrain pour le e-commerce, la robotique, les clean techs ainsi que la logistique."

José Cosio, Head of Intermediary EMEA & LatAM chez Neuberger Berman, conclut : "Après le succès de nos fonds 5G Connectivity et Next Generation Mobility, et grâce à un partenariat de distribution de six mois avec UBS Global Wealth Management, les conditions sont réunies pour lancer le Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund. La pandémie de Covid-19 a accéléré la demande d'investissements liés à la connectivité en général et, grâce à une expertise combinée sur le secteur technologique et en investissement sur les marchés asiatiques, notre équipe est bien positionnée pour proposer à nos clients un point de vue d'initiés."