Neuberger Berman élargit sa plateforme obligataire

(Boursier.com) — Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, développe sa plateforme obligataire avec l'arrivée de cinq professionnels expérimentés et reconnus sur les marchés mondiaux du Placement Privé Crédit.

La nouvelle équipe Placement Privé Crédit sera pleinement opérationnelle début 2022. L'équipe sera dirigée par un vétéran du secteur, Frank LaTorraca, qui travaillait précédemment chez Macquarie Investment Management où il était co-responsable de cette classe d'actifs. Deux autres membres de l'équipe, Philip Lee et Nicole Tullo, également en provenance de Macquarie, disposent d'une expérience solide en placements privés.

Lori Cuneo rejoint également l'équipe, après avoir passé près de 20 ans chez JPMorgan à sourcer, structurer et distribuer des placements privés et à établir une position de leader sur le marché dans ce secteur. Lori Cuneo, ainsi que Frank LaTorraca, se concentreront sur le sourcing de clients et la gestion de portefeuille. Chuck Devereux, qui travaillait précédemment chez T. Rowe Price, dirigera les efforts de recherche sur les placements privés. L'équipe sera entièrement intégrée à la plateforme obligataire de Neuberger Berman, qui compte 201 milliards de dollars d'actifs sous gestion, en s'appuyant sur les ressources importantes de la société en matière de recherche, de risque et d'exécutions.

Neuberger Berman est un leader dans les solutions d'assurance avec plus de 200 compagnies d'assurance clientes dans plus de 30 pays, représentant 57 milliards de dollars sur les 437 milliards d'actifs sous gestion de la société. La société propose aux compagnies d'assurance clientes un ensemble de solutions sur tout le spectre des classes d'actifs obligataires ainsi que sur les marchés non cotés.