Neuberger Berman a restructuré son fonds Global High Yield

(Boursier.com) — Neuberger Berman, société de gestion privée indépendante et détenue par ses salariés, annonce avoir restructuré son fonds Global High Yield en étroite collaboration avec UBS Global Wealth Management (GWM). Le fonds UCITS amélioré investira dans des obligations à haut rendement à l'échelle mondiale, avec pour principal objectif d'engager systématiquement avec les émetteurs sur des critères liés aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), tout en visant à générer des performances et des rendements compétitifs.

Le fonds a en outre été rebaptisé Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund.

Durant 6 mois, il sera exclusivement disponible pour les clients d'UBS en Suisse et dans une sélection d'autres marchés internationaux, après quoi il sera ouvert à tous les investisseurs mondiaux éligibles (hors États-Unis).

L'équipe de gestion du fonds comprend Chris Kocinski, Joseph Lind, Jennifer Gorgoll et Simon Matthews. Ils bénéficient du soutien de 37 analystes spécialisés dans les titres non Investment Grade, par la vaste plateforme obligataire mondiale de Neuberger Berman, et par les 14 membres de l'équipe d'investissement ESG, dirigée par Jonathan Bailey.

Le fonds mènera une politique d'engagement auprès de 100 % des émetteurs sur la base d'objectifs alignés sur les ODD de l'ONU. Il publiera des rapports réguliers sur les avancées réalisées en matière d'engagement en partageant des études de cas et des indicateurs de performance clés relatifs aux produits, services, opérations ou processus des émetteurs pour permettre de suivre les progrès environnementaux et/ou sociaux. Le fonds intégrera également des évaluations ESG exclusives, en ayant recours au ESG NB Quotient. Il vise à maximiser ses revenus courants, tout en préservant son capital, en investissant dans des titres obligataires high yield internationaux qui cherchent à produire des rendements et à soutenir un plus grand alignement sur les ODD de l'ONU.

Chris Kocinski, gérant senior chez Neuberger Berman, déclare : "Notre intention est de maintenir les caractéristiques de rendement et de rendement total d'un produit à haut rendement traditionnel tout en poursuivant un objectif de durabilité robuste via une politique active d'engagement."

Joseph Lind, gérant senior chez Neuberger Berman, ajoute : "Pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité à générer des rendements solides tout en accompagnant et en investissant dans des entreprises visant à mettre fin à la pauvreté, à améliorer la santé et l'éducation, à réduire les inégalités, à lutter contre le changement climatique et à stimuler la croissance économique."

Bruno Marxer, responsable des investissements mondiaux chez UBS Global Wealth Management, commente : "L'effort de collaboration derrière ce nouveau lancement témoigne de notre ambition d'offrir à nos clients un accès exclusif aux solutions de partenaires de premier plan, leur permettant ainsi de se positionner par rapport aux tendances actuelles du marché tout en contribuant à un changement social et environnemental positif."