NESS rejoint Amrop

(Boursier.com) — Le cabinet NESS (New Executive Search Solution), l'un des leaders français de la chasse de têtes, rejoint le réseau Amrop, plus grand réseau mondial de cabinets d'Executive Search. NESS, désormais baptisé Amrop NESS, devient le partenaire exclusif d'Amrop en France.

Spécialiste de l'Executive Search, Amrop NESS accompagne ses clients dans le recrutement par approche directe de cadres dirigeants, d'experts et de managers de transition. Cabinet à vocation généraliste, recrutant sur un large spectre de fonctions, Amrop NESS dispose d'une expertise forte dans les secteurs des services financiers, de l'immobilier, de la Tech et du digital, de l'industrie et du 'private equity'.

Ce rapprochement permet désormais à Amrop NESS d'apporter une véritable réponse globale aux enjeux transnationaux et aux besoins interculturels de ses clients français et internationaux. En rejoignant un réseau disposant de 66 bureaux implantés dans 55 pays, et fort de près de 700 collaborateurs, Amrop NESS intègre ainsi le cercle fermé des leaders de l'Executive Search disposant d'un vrai réseau international.