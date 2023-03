Neotec accueille InnovaFonds pour accélérer sa croissance à l'international

(Boursier.com) — Le Groupe NEOTEC, leader européen de la conception et fabrication d'engins rails/routes dédiés à l'installation et la maintenance des infrastructures caténaires ferroviaires, est basé à Bressols dans le Tarn et Garonne (82). Il réalise près de 21 ME de chiffre d'affaires sur un marché de niche en fort développement et à forte valeur ajoutée auprès des grands comptes internationaux et emploie environ 80 personnes.

NEOTEC a su étendre son empreinte à l'international, notamment en Europe, en Amérique du Nord jusqu'en Australie. Grâce à sa forte capacité d'innovation et à son offre modulaire unique, le Groupe est reconnu pour la fiabilité et la sécurité de ses équipements, qui sont autant de leviers de productivité pour les opérateurs.