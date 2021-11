Neo4j : Patrick Pichette, ex-CFO de Google, rejoint le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Neo4j , leader mondial des bases de données de graphes, annonce aujourd'hui la nomination de Patrick Pichette au conseil d'administration de la société. Cette nomination vient consolider le leadership de Neo4j qui continue de mener le marché des bases de données de graphes. Grâce à son expérience de plus de 30 ans, sa vaste connaissance de l'univers de l'innovation et sa conviction de l'impact positif des technologies sur le monde, Patrick contribuera à l'évolution et au développement de Neo4j.

Par ailleurs, Patrick est Associé chez Inovia Capital, société de capital risque qui a dirigé le dernier tour de table ayant mené le financement de la série F de Neo4j à 390 Millions de dollars - le plus gros investissement dans une société de base de données privée. Le nouvel investisseur, Alanda Capital Management, et One Peak (investisseur depuis 2018) y ont également participé...