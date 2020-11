NEFTYS et ACOFI Gestion franchissent le cap des 500 ME apportés aux PME innovantes

(Boursier.com) — Partenaires depuis 2015, Neftys et Acofi Gestion viennent de franchir le cap du demi-milliard d'euros de financements et des 1.000 opérations réalisées. Cette réussite place Neftys au premier rang des Fintechs de financement des PME en France et conforte Acofi Gestion dans son expertise de gestion de fonds de prêts aux entreprises.

Grâce au PREFICIR, les PME innovantes peuvent sécuriser et accélérer leurs investissements en 'R&D' via le préfinancement de leur Crédit d'impôt recherche (CIR) sous la forme d'une avance de trésorerie immédiate. Ce dispositif permet de combler le décalage temporel entre l'engagement des dépenses de recherche et le bénéfice du CIR, délai pouvant atteindre 12 à 18 mois en moyenne pour une PME. Cette offre permet d'accompagner des entreprises en phase de développement et d'investissements en R&D, qui n'ont pas toujours atteint le seuil de rentabilité requis par les prêteurs traditionnels puisque les critères de sélection PREFICIR portent principalement sur la solidité des projets de R&D. Les entreprises financées sont réparties sur tout le territoire et concernent plus de 32 domaines de 'R&D'.

Premier "Science Angel" et première plateforme de financement alternatif en France, Neftys accompagne les PME innovantes dans la recherche ou la sécurisation de leurs financements et vient compléter le rôle joué par les banques et fonds d'investissement auprès de la French Tech. Neftys participe ainsi au déploiement d'innovations remarquables et à la dynamique des startups en France.

Acteur incontournable des prêts directs aux entreprises, Acofi Gestion assure la gestion des fonds Predirec Innovation dédiés au financement du CIR depuis 2015 et ouvre aux investisseurs une solution inédite leur permettant de soutenir directement l'innovation et les PME en France dans un cadre de risque très sécurisé. Les investisseurs qui ont rendu possible cette démarche sont de grands institutionnels français ainsi que le Fonds Européen d'Investissement, filiale de la Banque Européenne d'Investissement.

Forts de leur connaissance intime du tissu des entrepreneurs de l'innovation, Neftys et Acofi Gestion continuent de développer le financement des entreprises notamment via la pérennisation du fonds dédié au PREFICIR avec une capacité renouvelée de 180MEUR et se préparent à lancer de nouvelles initiatives complémentaires et innovantes pour accélérer la capacité de développement de ces entreprises.

Eric Baissus, directeur général de Kalray : "Essaimage du CEA, Kalray est une société de semi-conducteurs "fabless", pionnière dans une nouvelle génération de processeurs pour les systèmes intelligents, des processeurs amenés à être déployés dans les secteurs en pleine expansion du "Edge Computing" et de l'IA, tels que les data centers modernes, les réseaux 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l'industrie 4.0, les drones et les robots... L'innovation est au coeur de notre métier. Le développement de cette technologie d'avant-garde a nécessité plus de 85 ME de dépenses en 'R&D' depuis l'origine. Nous accueillons également 16 docteurs et 4 doctorants au sein de la société et comptons de nombreux projet 'R&D' éligibles au CIR. Le dispositif PREFICIR constitue un accélérateur d'investissement pour notre R&D, nous utilisons régulièrement ce dispositif depuis 2016 afin de sécuriser notre trésorerie."

Arnaud Chambriard, fondateur de Neftys : "Nous nous félicitons de ce nouveau montant record de financements octroyés, qui confirme notre rang de 1ere plateforme de financement des entreprises en France et nous conforte dans la pertinence de notre dispositif PREFICIR(R). Aux côtés de nos entreprises clientes, nous sommes fiers et heureux de contribuer ainsi au développement de la recherche et de l'innovation en France."

Wissem Bourbia, Directeur des fonds Innovation d'Acofi Gestion, a déclaré : "Nous sommes fiers de soutenir sur tout le territoire la recherche des PME et ETI et de leur apporter une trésorerie indispensable en particulier dans les premières phases de leur développement. Les investisseurs financent via nos fonds un large spectre d'entreprises engagées dans des secteurs dynamiques comme la recherche médicale ou les technologies de l'information. Ces entreprises constituent un enjeu majeur pour l'emploi et pour la compétitivité de l'économie française."