Naxicap Partners devient l'actionnaire majoritaire du Groupe Guémas

(Boursier.com) — Naxicap Partners, affilié de Natixis Investment Managers, devient l'actionnaire majoritaire du Groupe Guémas aux côtés du Président du Groupe, Pierre Blanchard-Dignac, et des managers Associés clés.

Créé en 1938, le Groupe Guémas est actif dans le courtage en assurance spécialisé en produits IARD (Incendies, Accidents et Risques Divers) et ADP (Assurance De Personnes) à destination d'une clientèle d'entreprises, et basé à Clisson (Loire-Atlantique). A partir de 2017, le Groupe a entamé une nouvelle phase de son développement avec l'abandon du statut d'agent général MMA et le lancement de ses activités à l'international. Le Groupe figure aujourd'hui dans les 20 premiers courtiers en assurance multi-spécialistes actifs en France.

A travers son activité IARD (marques Guémas & Associés et Guémas International), le Groupe Guémas s'adresse notamment aux secteurs du transport, de la logistique et de la distribution, son savoir-faire historique. Également très présent sur les risques techniques de construction et industriels, le Groupe accompagne ses clients en ADP (Santé et Prévoyance collective ou individuelle) sur le volet conseil et placement, mais également via sa société Hémos, en gestion des frais de santé et prévoyance. Hémos, qui se développe rapidement dans la gestion pour compte de tiers, propose une offre de services autour d'équipes dédiées (affectées à chaque entreprise en fonction de son activité) et d'outils digitaux en évolution permanente.

Le Groupe Guémas emploie près de 150 personnes en France, et anime un réseau mondial de partenaires qui lui garantissent une présence dans plus de 160 pays et lui permettent d'accompagner ses clients dans tous les domaines et de rendre un service client de proximité.

A l'occasion d'un LBO primaire, Naxicap Partners a fait son entrée au capital du Groupe en tant qu'actionnaire majoritaire, aux côtés du Président du Groupe, Pierre Blanchard-Dignac, de l'équipe de management, et de l'actionnaire historique, Bertrand Guémas.

L'ambition partagée par Naxicap Partners et l'équipe de management est de renforcer le positionnement du Groupe en tant qu'acteur du courtage en assurance à destination des entreprises, tout en gardant le haut niveau de service client qui est au coeur des valeurs du Groupe, grâce (i) à la création de nouveaux produits complexes et différenciants à forte valeur ajoutée, (ii) au développement de l'offre du Groupe à l'international, notamment via le renforcement des relations avec les partenaires assureurs, (iii) à l'optimisation des opérations à l'échelle du Groupe et (iv) à des opérations de croissance externe créatrices de valeur.

"En tant qu'actionnaire historique, je suis heureux de voir le Groupe Guémas franchir cette nouvelle étape aux côtés de Naxicap Partners, qui saura assurer la pérennité de l'activité, tout en permettant au Groupe de saisir de nouvelles opportunités de croissance", commente Bertrand Guémas. Pierre Blanchard-Dignac, Président du Groupe, ajoute "L'arrivée de Naxicap Partners permet au Groupe Guémas de bénéficier d'un partenaire solide et de nouvelles ressources afin de soutenir sa politique ambitieuse de développement. Nous souhaitons, au cours des prochaines années, renforcer le rayonnement du Groupe à l'international tout en lançant de nouveaux produits innovants, afin de continuer à accompagner nos clients et répondre au mieux à leurs besoins".

"Nous sommes convaincus du positionnement stratégique et du potentiel de croissance du Groupe Guémas, et sommes heureux d'accompagner les managers Associés et leurs équipes, avec lesquels nous partageons les mêmes ambitions pour le Groupe", commente Axel Bernia, Partner chez Naxicap Partners.