Natixis Partners élargit son empreinte régionale

(Boursier.com) — Avec l'ouverture d'un bureau a? Lyon, Natixis Partners e?largit son empreinte re?gionale et continue de renforcer sa pre?sence sur le marche? du "Small Cap". L'e?quipe lyonnaise M&A anime?e par Jean-Noe?l Combasson et Antoine Roue?-Lecuyer rejoindra Natixis Partners a? compter du 1er octobre 2021 pour de?velopper ses activite?s de conseil en fusions-acquisitions en re?gions sur le marche? du "Small Cap". Implante?e a? Lyon depuis plus de 25 ans, l'e?quipe compose?e de 7 professionnels a conseille? plus de 120 ope?rations Small Cap sur toute la France, dont plus de la moitie? d'ope?rations primaires.

L'e?quipe "Small Cap" de Natixis Partners, de?sormais compose?e d'une vingtaine de professionnels expe?rimente?s dont 5 Managing Directors, propose une offre comple?te de conseil en Corporate Finance : conseil en ope?ration de cession LBO ou industrielle, conseil a? l'achat, conseil en financement, leve?e de fonds, capital de?veloppement. Elle a vocation a? e?tre un acteur majeur du segment "Small Cap" en accompagnant les entrepreneurs et les fonds d'investissement dans leurs strate?gies d'ope?rations de transmission patrimoniale et dans leurs ope?rations de M&A.

Patrick Maurel, Pre?sident de Natixis Partners, se re?jouit : "Etre actif en re?gions a toujours e?te? pour nous particulie?rement pertinent et attractif, tant pour l'accompagnement de nos clients grandes familles entrepreneuriales que des fonds d'investissement actifs sur le segment des PME et a? la recherche de LBO primaires ; l'arrive?e de l'e?quipe lyonnaise que nous avons plaisir d'accueillir nous permet d'y renforcer imme?diatement et durablement notre pre?sence."

Jean-Noe?l Combasson et Antoine Roue? Lecuyer se fe?licitent : "Nous sommes particulie?rement ravis de rejoindre l'e?quipe de Natixis Partners, afin de poursuivre et d'acce?le?rer notre de?veloppement avec des valeurs communes d'agilite?, d'excellence ope?rationnelle et d'esprit entrepreneurial."