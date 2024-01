Natixis Interépargne s'engage pour la mobilité durable à Caen

(Boursier.com) — Natixis Interépargne, l'un des leaders français en épargne salariale et retraite, et la Communauté urbaine de Caen la Mer, ont signé le 26 janvier, une convention pour la mise en oeuvre d'un Plan de Mobilité à destination des collaborateurs de Natixis Interépargne présents sur le site de Caen Montgomery. L'ambition commune est de réduire la part modale de la voiture au profit de solutions de mobilité durable, afin de réduire l'impact environnemental des déplacements du quotidien.

Dans le cadre de cette convention, Caen la Mer s'engage à accompagner Natixis Interépargne et à proposer un service de conseil en mobilité. La Communauté urbaine apportera son aide technique et méthodologique (réalisation d'un diagnostic, cartographie des déplacements, préconisations sur les modes de transports à privilégier, actions sur le plan local ou internes à l'entreprise...) et jouera le rôle d'interface avec les autres acteurs de la mobilité (Nomad, SNCF TER, Twisto, associations de promotion du vélo).

La Communauté urbaine assure un suivi régulier et favorise les échanges entre les employeurs du territoire engagés dans cette démarche, par l'animation du Club Plans de Mobilité. Et ce notamment pour partager les retours d'expériences, l'avancement dans la mise en oeuvre des actions et l'évaluation des résultats obtenus.

Plus responsable

Dans le cadre de cette démarche, Natixis Interépargne s'engage à mettre en oeuvre une série d'actions pour promouvoir les modes de déplacement plus responsables et durables de ses collaborateurs ainsi que des indicateurs de suivi du Plan de Mobilité, prévu pour une période de trois ans. Ces actions auront pour but d'encourager la marche à pied, de proposer des alternatives à la voiture et de favoriser les déplacements professionnels en transports en commun.

Des objectifs chiffrés sont prévus dans la convention permettant à Natixis Interépargne et Caen-La-Mer de mesurer l'efficacité des actions mises en oeuvre, telle que l'augmentation de la part modale du vélo jusqu'à 25% à l'horizon 2027.

La convention a été signée le 26 janvier 2024 dans les locaux du site Caen Montgomery, en présence d'Hélène Agier, Directrice des relations et services clients chez Natixis Interépargne, et de Nicolas Joyau, Vice-Président de Caen la Mer. Via cet engagement, Natixis Interépargne rejoint les 120 administrations et entreprises engagées dans la mise en oeuvre d'un plan de mobilité avec Caen la mer.

Damien Cléris, Directeur général de Natixis Interépargne, déclare : "La convention signée avec Caen la Mer vient concrétiser l'engagement de longue date de notre entreprise dans une démarche RSE globale. Conscient de l'appétence croissante de nos collaborateurs pour des modes de déplacement plus doux, notre démarche responsable vise également à limiter autant que possible l'utilisation de la voiture. Mais notre engagement ne s'arrête pas là, nous comptons aller plus loin dans les prochains mois en faveur d'une mobilité plus durable, avec l'obtention de différents labels de référence dans le domaine."