Naïo Technologies lève 32 ME afin d'accélérer sa croissance industrielle et commerciale

(Boursier.com) — Pionnier et leader de la robotique agricole, Naïo Technologies vient de boucler une levée de fonds de 32 millions d'euros. Mené par Mirova, filiale de Natixis Investissement Managers dédiée à l'investissement durable, ce nouveau tour de table rassemble les investisseurs historiques : le fonds Ecotechnologies, géré pour le compte de l'État par Bpifrance dans le cadre des actions de France 2030, Capagro, Demeter, Pymwymic & Codema. Les fonds régionaux M Capital et ARIS Occitanie se joignent également à l'opération...

Fondée en 2011, Naïo Technologies conçoit, fabrique et commercialise des robots agricoles autonomes en étroite collaboration avec les agriculteurs et les viticulteurs. Ces solutions participent à réduire les conséquences du manque de main d'oeuvre et les contraintes physiques qui pèsent sur les travailleurs. Par ailleurs, l'utilisation des robots aide à réduire l'érosion, l'empreinte carbone liée aux activités agricoles et le recours aux herbicides. En 2013, le premier exemplaire de Oz, le robot assistant maraîcher a été vendu puis rejoint en 2018 par Ted, le premier robot viticole. En parallèle, en 2016, Naïo Technologies a créé le FIRA, le plus grand événement de robotique agricole du monde, et ouvert sa filiale aux USA à Salinas (Californie), au coeur des pôles agricoles majeurs d'Amérique du Nord.

Cette dynamique a accéléré le déploiement de nouveaux robots partout dans le monde avec 300 machines en service fin 2022. Cette année, Naïo a lancé deux produits (Orio et Jo) pour répondre aux besoins sur des marchés clés. Naïo Technologies est le premier constructeur à proposer une gamme de quatre robots.

L'entreprise emploie 70 personnes et vend dans 20 pays via un réseau de distributeurs. Grâce à cette nouvelle opération de 32 millions d'euros, Naïo Technologies va pouvoir accélérer son développement à l'international et doubler le nombre de robots en service au cours des deux prochaines années. Les investisseurs reconnaissent les bons résultats et la stratégie de croissance mise en place par l'entreprise qui a doublé son chiffre d'affaires en un an.

Augmentation des ventes et gamme étendue de robots

Le carnet de commandes est rempli à la fois par de nouveaux clients et des clients historiques qui ont commandé de nouvelles unités pour élargir leur flotte. L'entreprise fait face à un marché très dynamique en Europe et en Amérique du Nord.

Aymeric Barthes, CEO de Naïo Technologies, explique : "Cette levée de fonds va nous permettre de franchir une nouvelle étape vers davantage d'efficacité, tant au niveau de nos produits que de notre organisation, grâce à nos partenaires industriels comme Syselec".

"La robotique agricole est sur une trajectoire ascendante ! Nous sommes heureux d'être soutenus par des fonds à impact et la Région Occitanie", souligne Gaëtan Séverac, cofondateur de Naïo Technologies qui poursuit : "La robotique répond aux défis de l'agriculture durable et du manque de main d'oeuvre. De plus en plus de producteurs se tournent vers les robots pour les aider"

Engagés pour une production alimentaire durable et un monde meilleur

Le but de Naïo Technologies est de proposer aux producteurs son expertise sur les défis de la transition écologique et l'agriculture régénérative. Naïo propose des robots performants et autonomes qui aident à réduire l'empreinte carbone des activités agricoles grâce à sa gamme électrique et légère qui limite l'usage des pesticides pour la production d'aliments. Naïo Technologies valide sa certification B-Corp et a réalisé son bilan carbone et l'analyse de cycle de vie de ses robots électriques.

Vanessa Carvalho, Investment Manager dans l'équipe Impact Private Equity chez Mirova, déclare : "L'objectif de la stratégie menée par le fonds de private equity à impact Mirova est d'accélérer le développement des solutions innovantes pour l'environnement qui produisent un impact positif. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'investir dans la technologie éprouvée de Naïo et d'aider l'entreprise à croître pour développer l'agriculture durable grâce aux innovations en matière de robotique."

"Naïo Technologies, entreprise pionnière de la robotique agricole en France, est devenue en quelques années une référence internationale. Depuis les prémices, la Région Occitanie accompagne l'entreprise dans son développement et son activité de R&D. Les solutions durables développées par Naïo Technologies facilitent le travail des agriculteurs et des vignerons et sont créatrices d'emplois pour notre territoire. Cette nouvelle levée de fonds à laquelle la Région contribue à travers l'ARIS et M Capital va donner une nouvelle dimension à l'activité et permettre de répondre aux enjeux de production agricole durable en phase avec les Hommes et l'environnement" a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Fabrice Castes, CEO du Groupe Syselec, témoigne : "En tant que partenaire local de fabrication des robots Naïo Technologies, nous croyons profondément dans la force de la relation étroite établie en 2016. Nous participons à l'augmentation du nombre d'unités produites et vendues en Europe et sur d'autres continents. Cela montre que l'industrie et la technologie peuvent proposer des solutions qui répondent aux défis de la production alimentaire. Notre équipe est déjà organisée et prête pour produire des centaines de robots par an !"