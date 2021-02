N26 fête ses 6 ans et dépasse les 7 millions de clients dans le monde

(Boursier.com) — La banque mobile N26 fête ses 6 ans et dépasse les 7 millions de clients dans le monde et confirme la force de son modèle 100% digital. L'année 2020 aura vu 2 nouveaux millions de clients rejoindre la communauté N26, renforçant sa position de leader digital du secteur bancaire en Europe.

Ainsi, N26 a enregistré un volume de transactions record, avec plus de 5,5 milliards d'euros par mois en 2020.

Avec une année 2020 si particulière, N26 s'est concentré à adapter ses services pour accompagner au mieux ses clients tout en améliorant sa rentabilité à long terme. +75% de paiements sans contact, +20% d'achats e-commerce, un montant de retraits d'espèces divisé par 2,5, autant d'exemples de l'évolution des usages des 1,700 000 Français qui ont fait de N26 leur banque de tous les jours (+60 % de clients en France en 2020).

"2020 aura démontré que notre banque mobile est pertinente et adaptée au quotidien du plus grand nombre. Plus de simplicité, davantage d'autonomie et un service client réellement utile et disponible, voilà ce qu'attendent les Français de leur banque. Grâce à nos technologies intuitives et la disponibilité 7 jours sur 7 de notre service client, N26 est au rendez-vous et consolide son rôle de leader européen de la banque mobile", résume Jérémie Rosselli, Directeur Général N26 France et BeNeLux