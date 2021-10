N26 annonce un tour de financement en série E pour un montant de plus de 900 M$

(Boursier.com) — La banque en ligne N26 annonce un tour de financement en série E pour un montant de plus de 900 millions de dollars. Ce montant record pour une banque en ligne européenne porte la valorisation de l'entreprise à plus de 9 milliards de dollars. Le pionnier de la banque mobile en Europe devient ainsi la fintech la plus valorisée en Allemagne et rejoint le top 20 des fintechs mondiales.

Cette levée en série E a été conduite par des investisseurs internationaux renommés dans le monde de la Tech : Third Point Ventures et Coatue Management, rejoints par Dragoneer Investment Group ainsi que par les investisseurs existants de N26.

Valentin Stalf, PDG et cofondateur de N26 a déclaré : "Ce tour de table conforte notre conviction qu'il faut continuer à transformer le modèle de la banque de détail qui ne répond plus, dans sa forme traditionnelle, aux besoins et aux usages des consommateurs au quotidien. Ces nouveaux fonds nous permettront de recruter, innover et croître pour nous installer durablement comme l'une des plus grandes banques de détail en Europe".

Heath Terry, partner chez Third Point Ventures : "N26 s'est imposé comme un des leaders mondiaux de la banque en ligne, avec un modèle aussi rentable que durable. Nous sommes ravis d'accompagner N26 et de soutenir la banque dans son développement pour conquérir dès demain des millions de clients supplémentaires à travers le monde".

Ce tour de table permet à la banque en ligne N26 d'utiliser ses nouveaux financements pour compléter son offre de services bancaires mobiles... Pour mener à bien l'ensemble de ces projets, la banque N26 va faire croître ses équipes en recrutant 1.000 employés supplémentaires dans les deux années à venir, basés dans ses 8 bureaux actuels répartis dans le monde pour travailler en priorité sur le Produit, l'innovation Tech et la Sécurité.