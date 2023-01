MyShareSCPI se renforce en Europe

(Boursier.com) — MyShareSCPI acquiert son premier immeuble à Amsterdam aux Pays-Bas, pour 9,2 ME Acte en Main. Il s'agit d'un actif à usage exclusif de bureaux, loué depuis 10 ans à la société Manpower qui s'est réengagée sur une durée ferme jusqu'en 2034. La solidité du locataire et son engagement contractuel contribuent à la pérennité des revenus locatifs du fonds.

Par ailleurs, d'importants travaux d'amélioration sont en cours de réalisation par le locataire, pour un montant d'un million d'euros. Ces investissements sont en phase avec la stratégie ISR de la SCPI, et se matérialiseront notamment par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings.