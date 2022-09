(Boursier.com) — MyFormality annonce une levée de fonds de 600.000 euros, ce qui va accélèrer son développement selon un modèle d'affaires différenciant. MyFormality, fondée en 2019 à Lyon par des professionnels du Droit et de l'expertise comptable, accompagne les entrepreneurs, TPE et PME pour faciliter leurs démarches juridiques et financières. La start-up se démarque par son réseau d'experts qui compte plus de 300 membres parmi lesquels des experts comptables, des avocats et des huissiers. Elle propose une offre digitalisée et pluridisciplinaire. Cette levée de fonds vient confirmer la qualité de son offre, la confiance de ses partenaires et son potentiel de développement.

La start-up est dirigée depuis janvier 2021 par Virginie Boissimon-Smolders, entrepreneure digitale depuis plus de 20 ans. La levée de fonds de 600.000 euros en equity réunit autour de la table des grands patrons et entrepreneurs de la région lyonnaise notamment : Laurent Fiard, fondateur et co-président de Visiativ, Jean-Michel Bérard, fondateur et CEO d'Esker, Renaud Sornin, fondateur d'Attestation Légale, Sébastien Ricard, fondateur et CEO de LumApps, Guilhem de Lajarte, cofondateur de D2L Groupe, Implid, service et conseil aux entreprises, etc...