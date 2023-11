My Capital Immo a obtenu l'agrément obligatoire de prestataires de services de financement participatif (PSFP)

(Boursier.com) — My Capital Immo, plateforme de financement participatif dédiée au secteur immobilier, annonce avoir obtenu l'agrément obligatoire de prestataires de services de financement participatif (PSFP), délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce statut, qui devient obligatoire pour tous les acteurs du financement participatif en France depuis le 10 novembre 2023, renforce la protection des investisseurs et confirme la solidité de My Capital Immo.

Cette évolution significative intervient dans le cadre du règlement (UE) 2020/1503, qui a instauré une période transitoire se terminant le 10 novembre 2023, après laquelle les anciens régimes de Conseillers en Investissements Participatifs (CIP) et d'Intermédiaires en Financement Participatif (IFP) prennent fin. Seuls les prestataires disposant de l'agrément PSFP sont désormais autorisés à offrir des services de financement participatif dans l'Union européenne.