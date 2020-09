Muzinich & Co renomme son fonds d'obligations d'entreprises ESG

(Boursier.com) — Muzinich & Co. annonce le changement de nom du "Muzinich Bondyield ESG Fund" en "Muzinich Sustainable Credit Fund", en mettant davantage l'accent sur le changement climatique. Ce changement, en vigueur à compter du 1er avril 2020, a été effectué pour mieux refléter le souci croissant des investisseurs à la prise de mesures par rapport au changement climatique. Cela intervient alors que Muzinich intensifie toujours plus son approche liée à l'investissement durable. Lorsque le fonds a été lancé il y a près de dix ans, peu d'investisseurs étaient aussi concentrés sur le changement climatique qu'aujourd'hui.

Ainsi, le fonds propose un reporting détaillé sur son bilan carbone. En plus d'intégrer les données climatiques et ESG dans son processus de recherche de crédit, Muzinich exclut les entreprises qui tirent des revenus du charbon, des sables bitumineux et du gaz de schiste ou "fracturation" aux côtés des exclusions habituelles et de la sélection ESG "best-in-class".

"Depuis le lancement du Fonds, début 2011, le secteur financier a subi des changements spectaculaires pour intégrer des composantes durables au sein des processus d'investissement traditionnels, en particulier en intégrant des considérations ESG", a déclaré Tatjana Greil-Castro, gérante du Fonds.

Reconnaissant l'évolution du secteur, Tatjana Greil-Castro a ajouté, "nous pensons que la décision de renommer le fonds reflète et renforce nos efforts pour toujours rester à la pointe des critères d'investissement durable. Dans le cadre de notre approche, nous visons à continuer à appliquer la mise en commun de notre sélection ESG "best-in-class" avec le dialogue avec les entreprises, pour qu'elles améliorent leurs pratiques de gestion des risques ESG, ainsi que leur communication."

Le Fonds bénéficie d'un long historique de performance et a réalisé une performance nette annualisée de 3,46% depuis son lancement, le 14 février 2011.

"Nous pensons que ce changement reflète mieux notre objectif en tant qu'entreprise, d'une plus grande transparence des résultats et de l'intégration des considérations ESG dans nos processus de recherche de crédit" a ajouté Archie Beeching, Directeur de l'Investissement Responsable chez Muzinich.