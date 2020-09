Muzinich & Co annonce le premier closing du fonds Pan-European II Private Debt

(Boursier.com) — Muzinich & Co annonce le premier closing de son fonds Muzinich Pan-European II Private Debt, à 210 millions d'euros(1).

Comme le véhicule précédent, le fonds se concentre sur le financement de la croissance des PME-ETIs, que ce soit dans le cadre de projets d'acquisitions, d'expansions ou de transitions pour des entreprises familiales ou détenues par des fonds de private equity.

Ce fonds fait suite au closing réussi du fonds Pan-European Private Debt Fund I en 2018, pour un montant de 706,5 millions d'euros. La société est active dans le domaine de la dette privée européenne depuis 2014, date à laquelle des équipes régionales locales ont commencé à investir dans des fonds spécifiques à chaque pays.

"Nous sommes l'un des très rares prêteurs privés sur le marché des petites et moyennes entreprises à proposer une offre paneuropéenne", a déclaré Kirsten Bode, co-responsable de la dette privée paneuropéenne. "Alors que la dynamique sous-jacente à cette classe d'actifs continue d'évoluer considérablement, nous pensons que notre importante équipe de professionnels de l'investissement et notre présence locale dans toute l'Europe nous donnent un avantage significatif pour accéder à un marché large et diversifié afin de générer des performances attractives pour nos investisseurs". Rafael Torres, co-responsable de la dette privée paneuropéenne, a ajouté : "Nous pensons que la présence locale nous donne un avantage pour découvrir des entreprises présentant des caractéristiques de crédit favorables par rapport à celles du vaste marché de la dette privée de l'Union Européenne".

L'équipe de dette privée de Muzinich est composée de 36 professionnels de l'investissement(2) répartis dans 11 bureaux en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique. Elle possède une connaissance approfondie des opportunités locales, des réseaux d'entreprises, des réglementations et des pratiques. Les membres de l'équipe travaillent directement sur leurs marchés locaux afin d'assurer la recherche et l'origination de transactions sur le terrain.