Muzinich & Co annonce le lancement de sa stratégie 'Aviation Senior Secured'









(Boursier.com) — Muzinich & Co. a annoncé le lancement de sa stratégie Aviation Senior Secured, à hauteur de 300 millions de dollars US. Cette stratégie a suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels européens qui en ont fourni le capital et vise une capacité globale de 1,5 milliard de dollars US.

La stratégie Senior Secured vise à obtenir des rendements ajustés du risque et des revenus attractifs en cherchant à fournir aux compagnies aériennes et aux sociétés de crédit-bail internationales un financement de la dette aéronautique. Muzinich & Co. agira en tant que sourceur et conseiller.

Brian Lau, gérant, a commenté : "Nous sommes heureux que les investisseurs institutionnels aient identifié Muzinich comme leur partenaire d'investissement dans le financement aéronautique en raison de notre approche d'investissement axée sur le crédit et de la force de notre expertise technique. Nous croyons au potentiel de rendement à long terme, ajusté du risque, des investissements en dette senior secured dans l'aéronautique. Pour les investisseurs qui sont soit de nouveaux entrants, soit sous-pondérés dans cette classe d'actifs, la pandémie a créé un point d'entrée attractif avec un potentiel de performance accru sur des compagnies aériennes et des actifs de haute qualité."

Muzinich est une société de gestion indépendante, positionnée auprès des institutionnels, et spécialisée dans le crédit aux entreprises publiques et privées. Muzinich propose une large gamme de fonds de dette d'entreprises sur les marchés développés et émergents et gère plus de 41,3 milliards de dollars US (au 30 avril 2021) d'actifs obligataires.

Muzinich a lancé son activité de financement aéronautique en février 2020 et est devenu un acteur actif dans la fourniture de solutions de dette et de leasing aux compagnies aériennes du monde entier.