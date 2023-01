Muzinich & Co annonce le closing final du fonds Muzinich Pan-European Private Debt II à 800 ME

(Boursier.com) — Muzinich & Co annonce le closing final du fonds Muzinich Pan-European Private Debt II avec un montant d'engagements de 800 millions d'euros. Le fonds offre des solutions de financement personnalisées et flexibles aux PME-ETIs en Europe et au Royaume-Uni.

Le fonds est classé comme un produit financier relevant de l'article 8 du règlement européen sur les informations financières durables (SFDR) et bénéficie du scoring ESG propriétaire de la société, qui évalue les critères extra-financiers des entreprises.

"Les investisseurs cherchent de plus en plus à allouer des stratégies de direct lending pour se protéger contre la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation. L'intérêt pour la dette privée européenne se maintient, et nous assistons à davantage de flux de capitaux avec des investisseurs attirés par la hausse des rendements en lien avec la hausse des taux d'intérêt en Europe" a commenté Kirsten Bode, Co-Head Private Debt, Pan-Europe

"Le fonds est largement diversifié entre les secteurs et les pays et, à la fin de 2022, il avait réalisé 18 investissements. Nous constatons un besoin croissant de capitaux flexibles, dans une démarche de partenariat à long terme pour soutenir les entreprises, ce que le fonds s'efforcera de fournir en déployant son capital" a ajouté Rafael Torres, Co-Head Private Debt, Pan-Europe.