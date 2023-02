MutuiOnline SpA a achevé l'acquisition à 100% de LeLynx SAS et Rastreator.com Ltd

(Boursier.com) — À la suite de l'approbation des conditions préalables et de l'exercice par les vendeurs de l'option concernant LeLynx SAS, le Groupe MutuiOnline S.p.A. annonce qu'il a achevé l'acquisition à 100% de LeLynx SAS et Rastreator.com Ltd, Preminen Price Comparison Holdings Ltd. Un accord signé conformément aux termes annoncés dans le communiqué de presse publié le 29 août 2022 suite à la signature des accords engageants pour la transaction.

Selon Itzal Arbide, Directrice Générale de LeLynx.fr : "Je suis très fière de l'évolution de LeLynx.fr. Depuis sa création en 2010, LeLynx.fr a aidé plus de 14 millions d'utilisateurs français à faire le bon choix. Aujourd'hui, je suis également très enthousiaste quant à l'avenir de LeLynx.fr sous l'égide du Groupe MutuiOnline et à toutes les opportunités que nous ouvre le fait d'appartenir à un leader européen de la comparaison financière."

Selon Alessio Santarelli, Directeur Général de la division Courtage de Gruppo MutuiOnline : "Nous sommes honorés de voir Rastreator et LeLynx rejoindre notre groupe et nous attendons avec impatience de collaborer étroitement pour façonner la prochaine phase de croissance, de partager les meilleures pratiques, de trouver des synergies et de bâtir sur les activités déjà réussies que ces équipes ont construites au fil des ans. Nous accueillons tous les collègues des bureaux de Madrid, Paris, Mexico City et nous avons hâte de travailler avec eux dans les mois à venir."