MUTAVIE maintient le rendement euros de son contrat multisupport 'Multi Vie' à 1,50%

(Boursier.com) — Mutavie, filiale épargne assurance-vie de la Macif, a choisi de maintenir le rendement euros de son contrat phare Multi Vie afin d'accompagner les épargnants dans la diversification de leur épargne. "Combiné aux performances des unités de compte en 2019, ce contrat affiche de belles performances globales. Dans un contexte de taux négatifs, Mutavie continue de renforcer ses réserves, qui dépassent 5% des encours et permettent d'envisager l'avenir avec sérénité" souligne l'établissement.

"Valoriser son épargne sur la durée passe aujourd'hui par une diversification progressive et maîtrisée sur des supports en unités de compte. A Mutavie, nous accompagnons nos épargnants vers cela. Investir uniquement sur un fonds euros ne permet plus de protéger l'épargne de l'inflation. Ce placement doit donc être réservé à des situations particulières nécessitant une sécurisation totale de l'épargne, comme un achat immobilier imminent ou la préparation d'une transmission" a commenté Odile Ezerzer, Directrice de Macif Finance Epargne et Directrice Générale de Mutavie