Morpho a levé 18 M$ pour transformer la finance décentralisée

(Boursier.com) — Moins d'un an après sa levée de fonds, Morpho vient de boucler un tour de table de 18 millions de dollars, co-mené par les fonds d'investissement Andreessen Horowitz (a16z crypto) et Variant. Une centaine d'investisseurs ont participé à ce tour. Parmi les principaux investisseurs : Nascent, Semantic, Coinbase Ventures, Cherry Ventures, Mechanism Capital, Spark Capital & Standard Crypto.

Morpho s'entoure également de l'expertise de fonds d'investissement et business angels français comme Alven, XAnge, Daphni ou encore Nicolas Bacca (Ledger) et Frédéric Montagnon (Arianee). Cette levée de fonds va permettre à Morpho d'accélérer le développement et l'adoption du protocole.