(Boursier.com) — Morningstar a publié un nouveau rapport 'Morningstar ESG Commitment Level Landscape', une évaluation qualitative de la détermination de 108 gestionnaires d'actifs mondiaux à intégrer les facteurs ESG dans leurs processus d'investissement et à obtenir des résultats en matière de développement durable.

Le rapport révèle que seuls huit d'entre eux obtiennent le niveau d'engagement ESG Morningstar "Leader", la plus haute distinction.

Principales conclusions :

-8 gestionnaires d'actifs - Affirmative Investment Management, Australian Ethical, Boston Trust Walden, Domini, Impax, Parnassus, Robeco et Stewart Investors - obtiennent un niveau d'engagement ESG Morningstar "Leader", tandis que 21 obtiennent un niveau "Avancé". Le groupe le plus important constitué de 48 sociétés reçoit un niveau d'engagement ESG "Basique" et 31 un niveau "Faible".

-Les changements de notation se sont accélérés par rapport aux années précédentes, mais sont restés peu nombreux.

*Deux sociétés - Wellington Management et Brown Advisory - sont passées de la catégorie "Basique" à la catégorie "Avancé".

*Deux sociétés - Franklin Templeton et BetaShares - sont passées de la catégorie "Faible" à la catégorie "Basique".

*Une société - UBS Asset Management - a été rétrogradée de "Avancé" à "Basique".

-Cette année, 34 entreprises ont été évaluées pour la deuxième ou troisième fois. Quatre d'entre elles ont conservé leur niveau d'engagement ESG au rang de "Leader" : Robeco, Impax Asset Management, Parnassus et Boston Trust Walden.

-BlackRock, Capital Group, JPMorgan et Invesco ont conservé le niveau d'engagement ESG Morningstar "Basique ". Vanguard est resté au niveau "Bas".