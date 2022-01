(Boursier.com) — Morgan Stanley renforce sa présence en France et ouvre son centre mondial de recherche appliqué pour les activités de marché à Paris.

"Le maintien et le renforcement de notre position de leader en matière d'analyse des risques et de technologie sont essentiels pour nos activités de Sales & Trading. À ce titre, une collaboration parfaitement fluide entre les techniciens, les sales et traders, notamment les spécialistes des données, les ingénieurs financiers et les analystes quantitatifs, contribue à fournir des outils et des solutions innovantes qui nous différencient de nos concurrents" commente le groupe financier.

"Comme nous constatons un intérêt croissant des clients pour les stratégies quantitatives, Morgan Stanley a décidé d'établir un nouveau centre mondial de recherche appliquée pour nos activités de marché à Paris. Il soutiendra notre stratégie de croissance pour la banque de financement et d'investissement à la fois dans la région EMEA et au-delà. Le centre fournira des solutions de pointe pour répondre à l'évolution rapide des besoins commerciaux de nos activités de marché, tout en offrant une plateforme pour encourager l'innovation dans nos activités de marché, grâce à notre excellence analytique et technologique".

L'établissement poursuit : "Nous sommes très heureux d'inaugurer ce nouveau centre à Paris, où il sera ancré dans l'immense réservoir de talents en mathématiques et en sciences quantitatives présent sur le marché français. Nous nous attendons à ce que le Centre se développe de manière significative dans les années à venir, en attirant des talents exceptionnels et en offrant des opportunités de relocalisation au sein même de Morgan Stanley. Le Centre a ainsi vocation à offrir un environnement propice aux innovations de renommée mondiale qui cherchent à résoudre des défis complexes nécessitant une approche intégrée".

"Notre leadership en matière de technologies et de stratégies quantitatives, combiné à notre volonté d'innovation permanente, nous confère un avantage concurrentiel unique. En facilitant les synergies entre les différentes expertises (Strats, technologies, activités de marché), le Centre sera parfaitement aligné avec notre vision d'une banque d'investissement mondiale, intégrée et pleinement centré sur le client".

Ted Pick, Co-President/Head of Institutional Securities Group de Morgan Stanley, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'inaugurer notre nouveau centre mondial de recherche appliquée pour nos activités de marché à Paris à Paris et de fournir une plateforme pour encourager l'innovation au sein de nos activités de marché, grâce à notre excellence analytique et technologique. Destiné à faciliter une collaboration fluide entre les services Technologie, Strats et nos activités de Sales & Trading, le centre sera aligné avec notre vision d'une banque d'investissement globale et intégrée et assurera la fourniture de solutions de pointe à nos clients."