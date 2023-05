Morgan Stanley IM a annoncé le premier closing de son fonds 1GT

(Boursier.com) — Morgan Stanley Investment Management (MSIM) a annoncé aujourd'hui le premier closing de son fonds 1GT (1GT), dédié au capital-investissement climatique, avec 500 millions de dollars d'engagements.

Les investisseurs comprennent des fonds de pension publics et privés et une compagnie d'assurance opérant dans la région nordique, en Allemagne et au Royaume-Uni. 1GT se concentre sur les investissements dans les entreprises qui visent à collectivement, éviter ou éliminer de l'atmosphère terrestre, l'émission d'une gigatonne d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2e), à compter de la date de lancement jusqu'en 2050, date correspondant à l'objectif "Net Zéro" fixé par les Nations unies.

Vikram Raju, Responsable de l'investissement Climatique en Private Equity et de 1GT chez MSIM, a déclaré : "L'atteinte de la moitié de notre objectif représente une étape importante. Nos investisseurs de référence ont fait preuve d'une grande ambition climatique en soutenant 1GT dans son double objectif d'investir dans des entreprises à forte croissance en Europe et en Amérique du Nord, tout en recherchant un impact climatique important, de l'ordre de la gigatonne. Lier la rémunération incitative de l'équipe aux deux objectifs de 1GT les reconnaît de ce fait dans une égale mesure. Nous avons commencé à investir à un moment très opportun sur le marché."

Intégré aux activités d'investissements alternatifs de MSIM, s'élevant à 200 milliards de dollars, 1GT cible des investissements dans les entreprises privées dans les domaines de la mobilité, de l'énergie, de l'alimentation et de l'agriculture durables, et de l'économie circulaire. 1GT est un fonds article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), qui valorise les caractéristiques environnementales ou sociales et intègre la durabilité dans le processus d'investissement. L'équipe a récemment codirigé une levée de fonds de 50 millions de dollars pour Everstream Analytics afin de développer des solutions pour rendre la supply chain mondiale plus durable et aider les grandes entreprises à réduire leurs émissions.

Jessica Alsford, Directrice Développement durable et Présidente-directrice générale de de l'Institute for Sustainable Investing, a déclaré : "Ce closing de 1GT démontre clairement le niveau élevé de la demande pour des produits et des solutions innovants qui permettent à nos clients de lutter contre le changement climatique. C'est également un excellent exemple de l'engagement continu de Morgan Stanley dans le soutien et le développement de solutions qui composeront une économie mondiale nette zéro."

"Nous sommes extrêmement satisfaits du fort soutien de la part des investisseurs pour 1GT ", a déclaré David N. Miller, Directeur de Morgan Stanley Private Credit et Equity. " Ce fonds offre à nos clients une solution innovante qui cherche à pallier des problèmatiques climatiques urgentes et permet aux entreprises, grâce aux ressources allouées considérables de Morgan Stanley, d'accélérer leur impact climatique et la croissance de leurs profits, créant ainsi des conditions de sortie intéressantes."