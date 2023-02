Moonfare : un record !

(Boursier.com) — Moonfare , plateforme digitale leader de la démocratisation du Private Equity, a plafonné l'extension de son cycle de financement de série C à environ 15 millions$, atteignant une valorisation record. Cette opération porte le montant total levé en série C à plus de 130 millions$.

Faisant suite à l'investissement d'Insight Partners en novembre 2021, Vitruvian Partners et Bordier & Cie, banque privée basée en Suisse, sont devenus actionnaires de Moonfare en mars 2022. Avec l'extension de son tour de table en série C, Moonfare accueille maintenant 7 Global Capital (7GC) en tant que nouvel investisseur institutionnel.

7GC est une société de capital-risque transfrontalière de premier plan qui investit dans des sociétés de l'internet et de la technologie grand public à fort potentiel commercial. Parmi les investissements précédents : Jackpocket, Roofstock, Jio et Hims & Hers.