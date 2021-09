Mooncard lève 20 ME pour lutter contre la charge mentale professionnelle

(Boursier.com) — La fintech française Mooncard va intensifier son développement dans l'hexagone et se développer en Europe pour "tuer les notes de frais" avec une levée de fonds réalisée auprès de quatre investisseurs de premier plan : BlackFin Capital Partners et Partech et de ses fonds historiques Aglaé Ventures et RAISE Ventures.

Mooncard va se développer dans 5 premiers pays européens d'ici 12 mois et prévoit d'embaucher 100 nouveaux talents d'ici fin 2022. De nouvelles solutions et fonctionnalités digitales intelligentes sont en cours de développement par les équipes 'R&D'. Mooncard équipe déjà plus de 3.000 entreprises (Air France, Cora, Cityscoot, Mirakl, Odigo, Groupe Poisson, Vinci, Zadig & Voltaire, etc). Plus de 500 établissements publics ont aussi adopté cette solution dans le cadre d'un grand contrat avec l'État.