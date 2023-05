Moon Surgical a sécurisé une nouvelle levée de fonds de 55,4 M$

(Boursier.com) — Moon Surgical, pionnier franco-américain en robotique collaborative, a annoncé avoir sécurisé une nouvelle levée de fonds de 55,4 millions de dollars, afin de renforcer le développement et la commercialisation de son système Maestro.

Ce dernier financement a été mené conjointement par Sofinnova Partners via sa stratégie Sofinnova Capital, et par la branche investissement de NVIDIA, en plus des participations individuelles de Fred Moll, MD et Josh Makower, MD. Les investisseurs historiques GT Healthcare Capital, Cathay Health, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, et la stratégie Sofinnova MD Start de Sofinnova Partners, ainsi que Yann Fleureau, Siddarth Satish, Sacha Loiseau et Richard Leparmentier ont également participé à ce nouveau tour de financement...