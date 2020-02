Montefiore Investment annonce le closing final de son Fonds V, 'significativement sursouscrit'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Montefiore Investment, l'investisseur de référence des PME et ETI de services, annonce le closing final de son Fonds V, significativement sursouscrit.

Cette levée de fonds a été réalisée en 3 mois seulement dans un contexte de demande des investisseurs trois fois supérieure à la taille finale retenue pour les fonds. Elle porte les capitaux gérés par Montefiore Investment à plus de 2 milliards d'euros.

Elle salue les performances de la société ainsi que sa stratégie "Focus & Growth" qui allie spécialisation sectorielle forte dans les métiers de services et capacité exceptionnelle à accélérer la croissance rentable des ETI. Cette nouvelle levée vient renforcer encore la capacité de Montefiore Investment à accompagner les participations dans leur développement en France et à l'international.

Avec des tickets initiaux compris entre 20 et 200 millions d'euros de fonds propres par opération, ce dispositif donne en effet à Montefiore Investment une grande flexibilité en termes de taille d'investissement.

99% des investisseurs existants ont renouvelé leur confiance à la société pour le Fonds Montefiore Investment V, ce qui constitue un véritable vote de confiance. Quant aux quelques nouveaux arrivants sélectionnés, il s'agit pour l'essentiel d'investisseurs internationaux de très long terme.

Au total, 70% des engagements proviennent de l'international :

- 40% pour l'Europe : d'Allemagne, du Benelux et de Scandinavie principalement,

- 30% hors Europe : des États Unis, du Canada, mais aussi du Japon, d'Australie, du Moyen Orient et d'Amérique du Sud.

Cette annonce intervient à la suite d'une nouvelle année record pour la société, marquée par :

1) 3 nouveaux investissements : Gandi, European Digital Group ainsi que Valeur et Capital,

2) 15 opérations de croissance externe pour les sociétés du portefeuille, portant à 120 le nombre d'acquisitions totales réalisées par les participations de Montefiore depuis sa création,

3) une croissance moyenne du chiffre d'affaires des sociétés en portefeuille de +17%, réalisée aussi bien par croissance organique qu'externe,

4) la poursuite du renforcement de l'équipe avec six recrutements en 2019 et plusieurs promotions internes. La société d'investissement compte aujourd'hui six Associés et une équipe très expérimentée,

5) la confirmation du positionnement de Montefiore Investment parmi les 10 premiers acteurs du private equity dans le monde pour la performance sur le long terme et est numéro 1 en France ("Consistent Performers" de Preqin).

Eric Bismuth, Président, commente : "Nos participations poursuivent leur trajectoire de croissance exceptionnelle, quel que soit le contexte économique. Leurs résultats, la réussite de notre levée de Fonds et la reconnaissance, par les investisseurs, de Montefiore Investment en tant que la société de capital investissement la plus performante par ses résultats, viennent récompenser le travail de notre équipe et confirmer notre statut de spécialistes de l'investissement dans les métiers de services. 2020 s'ouvre déjà sur des développements clés pour nos sociétés en portefeuille et grâce au Fonds Montefiore Investment V, nous sommes idéalement positionnés pour saisir de prochaines opportunités."