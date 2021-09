Mont-Blanc Collection et Extendam à la manoeuvre en Haute-Savoie

(Boursier.com) — MONT -BLANC COLLECTION et EXTENDAM annoncent l'acquisition de l'hôtel des Deux Gares à Saint-Gervais avec le soutien de Bpifrance et le Crédit Agricole des Savoie. L'établissement de 29 hébergements, situé au centre du Fayet, connaîtra des travaux de rénovation, étalés dans le temps, afin d'être repositionné sur un segment 3* et accroître sa capacité.

Michel Berthier, héritier et actuel gérant de l'hôtel détenu par sa famille depuis 1903, passe le flambeau à Martin Devictor un enfant du pays et également fondateur du groupe Mont-Blanc Collection. C'est donc avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme que les équipes du groupe continuent d'écrire l'histoire de cet établissement centenaire qui a accueilli des voyageurs, des Résistants, des villageois... Jeune couple d'hôteliers passionnés, Kevin et Magali Richard prendront la direction opérationnelle de l'établissement et se donnent pour mission de faire vivre une expérience de séjour inoubliable à leurs hôtes.

L'établissement et son environnement

L'Hôtel des Deux Gares propose un mix d'hébergements avec 23 chambres et 6 appartements. Il est composé de trois chalets reliés par un espace spa (un solarium équipé d'une piscine couverte chauffée, d'un jacuzzi). Cet établissement propose également un espace bar accessible à tous pour se détendre ou travailler, un espace restaurant pour les hôtes ainsi qu'un parking privé et un garage souterrain.

À proximité des gares de Saint-Gervais le Fayet et du Tramway du Mont-Blanc et à deux pas des Thermes de Saint-Gervais. C'est un lieu idéal offrant à une clientèle d'affaires et de loisirs de multiples façons de profiter du massif du Mont-Blanc et de ses nombreuses attractions en toutes saisons.

L'hôtel sera rénové cet automne en sourcant l'inspiration dans son environnement géographique. Il s'agira également de valoriser le patrimoine existant et d'apporter une touche de modernité tout en conservant l'esprit familial du lieu. L'identité graphique ainsi que le site web seront également refondus.