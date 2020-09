Moneway devient officiellement "Vaultia"

Moneway devient officiellement "Vaultia"









(Boursier.com) — La première néo-banque grand public évolutive et collaborative choisit une nouvelle identité en cohérence avec son développement et les attentes de sa communauté : Depuis le 24 août, Moneway est passé à la vitesse supérieure pour devenir officiellement "Vaultia". "Bien plus qu'un simple changement de nom, cette nouvelle identité de marque symbolise un virage stratégique plus adapté aux attentes des utilisateurs du marché des néo-banques et du développement des fonctionnalités collaboratives insufflées par les retours et attentes de la communauté" commente l'établissement.