Monese, première néobanque européenne à proposer des IBANs français au grand public

(Boursier.com) — Monese, la néobanque paneuropéenne spécialisée dans le service bancaire instantané sur mobile à destination des personnes en situation de mobilité internationale, est la première néobanque européenne à lancer des comptes courants avec IBANs et RIB français pour le grand public.

Toujours dans l'optique d'appuyer son positionnement en France, Monese s'associe à Paysafe pour permettre à ses clients d'accéder à des services de paiement en espèces. La solution d'eCash Paysafecash peut désormais être utilisée pour recharger un compte Monese avec des espèces. Disponible en France, le service sera étendu à 11 pays européens supplémentaires au cours des prochains mois.

Les utilisateurs de Monese basés en France peuvent utiliser leur nouvel IBAN pour réaliser des paiements locaux et le partager avec leurs employeurs pour percevoir leurs revenus directement sur leur compte Monese. De surcroît, la disponibilité du prélèvement automatique permet de simplifier la gestion et le paiement des factures et des abonnements locaux...