Mon Petit Placement annonce avoir bouclé une nouvelle levée de fonds de 6,5 ME

(Boursier.com) — Mon Petit Placement, la Fintech lyonnaise qui démocratise l'investissement financier pour les particuliers, annonce avoir bouclé une nouvelle levée de fonds de 6,5 millions d'euros. Ce nouveau tour de table a principalement été réalisé auprès de La France Mutualiste, avec le soutien des investisseurs historiques de Mon Petit Placement.

Avec cette levée, la startup ambitionne de travailler sur des nouveaux canaux de distribution, continuer à étoffer son offre pour répondre aux enjeux des Français et devenir la plateforme de référence des primo-investisseurs. Mon Petit Placement vise l'équilibre financier d'ici 2025, tout en continuant à oeuvrer pour l'accessibilité des produits d'épargne, avec le soutien de La France Mutualiste. Fondé il y a plus de 130 ans, le groupe La France Mutualiste est un spécialiste de l'épargne et de la prévoyance retraite qui accompagne plus de 295.000 adhérents-clients et gère 8,8 milliards d'actifs. Cette levée de fonds concrétise le rapprochement de deux acteurs animés par des missions communes : démocratiser l'accès aux produits d'épargne et d'investissement auprès des particuliers.

Au-delà de la levée de fonds, des synergies entre la startup et La France Mutualiste pour démocratiser l'investissement

Cette levée de fonds acte le rapprochement entre deux entités aux missions alignées, qui oeuvrent pour démocratiser les produits d'épargne et l'investissement auprès des particuliers. Mon Petit Placement distribuera les produits d'assurance-vie et plan épargne retraite (PER) de La France Mutualiste dès 2024. De son côté, La France Mutualiste bénéficiera du partage d'expertise de Mon Petit Placement en matière de digitalisation et pourra ainsi développer ses canaux digitaux.

"Nous partageons avec La France Mutualiste une culture et des missions similaires. Ce rapprochement nous permet de poursuivre notre développement avec le soutien d'un partenaire solide. Nous pourrons continuer à enrichir notre offre afin de rendre l'épargne vraiment accessible à tous, c'est-à-dire en s'adressant à une cible délaissée que personne ne veut conseiller aujourd'hui mais qui souhaitent se lancer et être pris par la main", a commenté Thomas Perret, président et fondateur de Mon Petit Placement.